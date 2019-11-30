湖人中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)只簽約1季卻又因左膝前十字韌帶傷報銷，甚至還有人勸他退休算了。考辛斯也表示過悔不當初，如果他早點離開國王隊(2010-2017)或許他的人生就會不同了。當年他一度是NBA最優秀的中鋒，但是阿基里斯腱、膝蓋韌帶受傷，這些都是縮短運動生涯的嚴重傷害。

2017-18球季，考辛斯場均25.2分、12.9籃板、5.4助攻，NBA過去半世紀單季繳出這種數據(25-10-5)的人只有5個：賈霸、大鳥柏德、巴克利、韋斯布魯克、考辛斯。其中只有考辛斯沒拿到例行賽MVP，這倒不是聯盟偏心，因為考辛斯那一季只打了48場球。

考辛斯才29歲，原本未來兩季可望達到巔峰，如今不但超級合約無望，還可能淪落到最低薪資。上季勇士隊給考辛斯533萬美元，他原本打算「拿個冠軍戒，然後明年夏天到別處簽個大約。」結果他今年換掉經紀人，最後落腳湖人的價碼只有350萬美元。

已經走下坡的中鋒霍華(Dwight Howard)生涯好歹累積了2.6億美元薪資，考辛斯目前只有8800萬美元，也還沒實現自己「發大財」的夢想。加上他脾氣暴躁，場外剛甩掉官司，又在湖人更衣室威嚇記者，如果本季沒機會表現，他的下一頓飯恐怕不知在哪裡。老前輩奈許(Steve Nash)給考辛斯打氣：「他很年輕，千萬別放棄，他絕對可以熬過去的。」湖人總教練佛格(Frank Vogel)還沒有放棄希望，他相信考辛斯仍有一絲機會趕在季後賽回歸。

(中時電子報)