國民黨總統候選人韓國瑜選情近期相當緊張。被執政的民進黨蔡政府及側翼小黨鋪天蓋地猛打。外傳國民黨不分區立委選情也不樂觀，有網友就認為，問題出在不分區名單內的「忠誠度被天下人質疑的吳斯懷」，拖累全黨立委選情！

網友jeffguoft在批踢踢政黑版發文「民進黨選舉手段簡直骯髒」。認為最近一篇又一篇爆料，挖的全部都是別人陳年舊賬，有些還是上古的，很明顯刻意屯起來等現在爆料。再加上網軍團隊煽風點火，操作選情的實力真的一流。

原PO認為，「國民黨選舉太過君子」、「蔡光是之前政治酬庸的案子就好幾件、財產都給別人拿了，自己現在在報總財產減少五百萬很清廉，賣乖的樣子看了讓人想吐！」。韓國瑜跟國民黨最近被黑成這樣，有很大過錯嗎？其實沒有，比私菸跟風力發電對台灣造成的傷害小太多太多，結果大筆的被洗版洗掉，全部剩政敵那些小的。「這種操弄選舉的候選人要是真推上台，恐怕台灣日子不好過！」。

其他網友則表示，「會崩成這樣三個字『吳斯懷』」、「建議國民黨，蔡之前做過的爛事全部拿出來提，管他後來怎解決」、「韓國瑜自己是高雄市長，高雄應該很多可以挖的弊案，自己有牌不打」、「不是挖不到啦，是太大串不敢挖。」、「蔡的案子都深不見底，沒憑沒據很難拿出來講。但是要說沒做過，以為人民是白癡？」。

(中時電子報)