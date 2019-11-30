美式商場好市多推出多款熱門商品，引起民眾瘋搶，而生鮮食品蛤蜊也不例外。不過最近卻有網友在臉書分享，在好市多買了蛤蜊，因沒要立刻吃，所以就冰冷凍，結果煮熟後裡面都是髒髒的東西。看完後，不少網友都嘴角失守表示，可能要等農曆七月時，蛤蠣冷凍後才會復活吐沙。

近日有網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，在好市多買了蛤蜊，因為沒有要馬上煮來吃，因此就放進冰箱冷凍庫了，等到要煮之前，拿出來解凍吐沙，結果煮熟後裡面都是髒髒的東西，是我的料理方式不對嗎？還是我的存放過程出錯了？或是蛤蜊本來就死了？

貼文曝光立刻吸引網友留言，「那是蛤蜊，不是美國隊長，解凍是不會復活的」、「農曆七月時，蛤蠣冷凍後才會吐沙」、「太好笑了」、「凍過的蛤蠣已經死了，不要說吐沙，連吐舌頭都不會了」、「一早看到就好歡樂」、「抱歉，我毫不留情的爆笑了」。

最後也有網友叫教學，如果蛤蜊買了沒有要立刻吃，冰冷藏就可以，要煮再泡鹽水吐沙，如果冰冷凍，蛤蜊凍死了就不會吐沙啦！

(中時電子報)