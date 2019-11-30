五萬根竹籤插滿松菸一隅，樹、座椅與羽毛樹包圍好夢幻；台灣菸田風景、舊時器具陳列，陽光灑落更顯懷舊；入夜後的松菸，綠色光芒穿梭古倉庫，映照燈火餘暉更奇幻！2019松山文創園區原創基地節以「幻場」為題，首度挑戰走到戶外，即日起到12月8日攜手11組當代藝術家，加乘年底最具話題市集松菸好家在台灣「魔幻時刻」，帶領民眾一起親近藝術，點亮夢幻場域的新面貌！

不同的場域，有不同的精神。當藝術走進生活，隨著不同的時間，進入到我們每天的風景裡，都會有不一樣的心情。對於「幻場」，有一點浪漫的想像，「幻」可以是表象的真實、意象的境界，也可以是抽象的畫面或具象的物件。透過藝術、古蹟和自然的結合，著重於場域帶給人的視覺酵素，體驗不同的視覺聯想及心靈解放，重新定義松菸的每個角落。

游文富以《粉夢幻》回應「幻」的想像，在松菸老建築旁草皮，以染粉紅之竹籤五萬根的量感，將現成樹、座椅與羽毛樹包圍呈現夢幻之境，期待與民眾互動產生不可思議的幸福幻境。彡苗空間實驗以園區的路燈桿創作彩色裝置《北風DISCO》，如漩渦般把人們吸進這色彩交疊的萬花筒，隨著太陽和風一起作用，轉化成風和光交織韻律的場所。

林淑鈴作品《予造物以靈魂》。圖／松山文創園區提供

林淑鈴作品《予造物以靈魂》，透過媒材特性，輔以燈光運用，形構出一個「會發光的雕塑」，輕盈自在地與老建築間喃喃細語，編織出天真爛漫的新樂園。王建揚以巴洛克花園平台創作《納西瑟斯的樂園》，著眼於當代社會流行的「自拍」現象，透過社群媒體展現個人形象及生活點滴，期待大家共同分享最美好的自我。

吳芊頤作品《菸田拾影》。圖／松山文創園區提供

藍色隧道的壁畫創作《無限rebirth》，以數位及抽象表現「菸」的型態，揉合多元包容文化，表達松菸是一處充滿動態資訊與文化內容的集合地。吳芊頤《菸田拾影》以松菸歷史脈絡中的香菸品牌圖案為發想，將台灣菸田風景與採收菸葉場景，透過重新組構，在菸廠建築窗戶上產生虛實相映的光影變化，形塑跨時空的視覺與歷史的記憶。

王建揚作品《納西瑟斯的樂園》。圖／松山文創園區提供

陳彥廷以剪紙創作《古今幻場》，在製菸工廠窗框中以「幻」、「場」兩字結合角花和團花，以傳統剪紙融合現代視覺語彙之美，藉吉祥寓意祝福美好圓滿。李文政《好運計程車》，希望以作品中鮮明的動物形象與台灣街道色彩，探討生命教育故事，並關注台灣野生動物路殺的議題。

蕭聖健《歸》，意圖藉由老物件本身所承載的歷史記憶和機械運作時所發出的聲音，與腦海中的童年記憶產生連結，提醒我們珍惜身邊的自然環境與美好事物。林書瑜的作品《蝕》則透過光的游離狀態，使空間在推移擴張與收縮消弭之間不斷轉換，進而引發觀者獨特的身體感知與空間關係的再思考。

莊志維作品《裝置微光計畫：空廊》。圖／松山文創園區提供

唯一夜間限定作品《裝置微光計畫：空廊》，莊志維以松菸文創大街為主要軸線，打造一道漂浮的空廊，在夜間建構出如同通道的幻影，如繁星掃過空中的長尾。

2019原創基地節以戶外場域作為創作基地，串聯松菸Lab新主藝，idea TAIPEI創意工作營成果展「穿越那道牆，走進眷村的記憶」、expo誠品生活文創平台「耶誕魔幻夢工場」肖年頭家夢想嘉年華、台北藝術自由日「愛情神話 LOVE」等周邊衛星展演！歡迎大小朋友賞藝術、品奇幻！

藍色隧道壁畫創作《無限rebirth》。圖／松山文創園區提供

2019原創基地節

時間：11/29～12/8，10:00～18:00 (11/29、12/30、12/6、12/7松菸好家在台灣開放至20:00)

地點：松山文創園區

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(中時電子報)