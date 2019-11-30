網友在PTT討論韓國瑜選情。

國民黨總統候選人韓國瑜在2020總統大選中選情嚴峻，近來多個議題打得韓國瑜左支右絀，從房產門、不分區之亂、共諜案，到前兩日立委黃國昌爆出的砂石疑雲，綠營的頻頻出招讓韓國瑜難以招架。

網友在PTT上提出看法，認為韓國瑜在這種危險的情勢之下，是否會在選前為了挽救選情，拋出「大絕招」：辭高雄市長。網友認為這是一步險棋，最壞的可能性就是真的被「雙殺」，總統沒了、高雄市長也飛了，回到一窮二白的狀況；但網友認為韓國瑜唯有這樣做才能表明他願意背水一戰的決心。

網友的說法引起PTT的討論，不過最大的感想還是「不可能！」認為「不會！因為知道自己一定選不上，辭了更虧」、「不會，他受專訪時被問到了，說這是假議題」、「朱朱倫都沒辭了幹麻辭，四年後又是一條好漢」、「唯一辭的可能就是他老大不想做」、「如果民調沒太離譜，不用辭，因為幫助不大；反而不辭，在選黨主席時可以激發韓粉」，其中不少惡毒的言論依舊發揮鄉民本色。

(中時電子報)