高以翔在大陸錄製《追我吧》猝死，也讓摯友毛加恩的婚禮永遠等不到他出席，昨晚婚禮毛加恩不僅留個位置給高以翔，更請全場為好友默哀一分鐘，對此賓客之一的袁詠琳也在臉書PO文，感慨表示：「我們每個人都感受到他的存在」。

袁詠琳臉書PO出參加毛加恩婚禮，與眾多好友的自拍照，不過日前錄節目猝死的高以翔，將永久缺席這場婚禮，讓她感嘆是情緒複雜的一天，因為眾人皆帶著想念心情來參加婚宴，也強忍悲傷的慶祝婚禮，她感慨表示即便高以翔缺席，仍可感受到他的存在，更強調若高以翔有來，一定會開心把大家灌醉，並要大家好好慶祝他最好兄弟的人生大事。

袁詠琳臉書全文。（圖／袁詠琳臉書）

毛加恩在婚禮上也主動提起好友高以翔，並希望所有人都能要好好活著，好好照顧自己和珍惜身邊每一個人，也請全場默哀替高以翔一分鐘，氣氛令人鼻酸，對此袁詠琳也表示：「為了他，我們要更努力，把他給我們的愛，傳達給更多的人」。

(中時電子報)