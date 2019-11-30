大陸官媒《人民日報》今天發表評論員文章〈堅決反制美方霸道行徑 玩弄強權不會得逞〉指出， 美方一意孤行，將所謂《香港人權與民主法案》簽署成法。這部充斥著偏見和傲慢、恐嚇與威脅的法案，以人權、民主為名，行霸權干涉之實，用美國國內法干涉大陸內政，這是對包括香港同胞在內的全體大陸人民的嚴重挑釁，在世人面前赤裸裸地暴露了美方的強盜嘴臉和霸權本性。

文章稱，美方揮舞著人權的大棒，肆意踐踏國際法和國際關係基本準則、肆意干涉別國內政劣跡斑斑，眾多開發中國家和地區深受其害。為實現美國利益最大化，一些美國政客不遺餘力地在世界各地挑起騷亂、策動「顏色革命」；為最大限度地維護美式霸權，美方到處使用「長臂管轄」，極限施壓，把許多地區拖入發展的泥沼和動亂的噩夢。在他們眼裡「強權即真理」，仿佛世界還停留在「叢林法則」的舊時代。

文章表示，美方的霸權邏輯註定失敗，玩弄強權不會得逞。當今世界，主權平等、互不干涉內政等國際關係基本準則深入人心。美方唯我獨尊、玩弄強權政治的霸道行徑，早已為國際社會所深惡痛絕。此次他們粗暴干涉大陸內政，企圖搞亂香港、牽制大陸發展的霸道行徑，更將踢到鐵板。

文章稱，在涉及國家主權、安全、發展利益的原則問題上，大陸絕不會屈服於任何外來壓力。美方如果仍然醉心於過時的冷戰思維和霸道作風，在香港問題上一意孤行玩弄強權，陸方必將予以堅決反制。如果美方在錯誤的道路上越走越遠，陸方有足夠的底氣和實力、堅定的信心和意志奉陪到底。一切後果必須由美方承擔。

文章強調，順潮流者昌，逆潮流者亡。正告美方以及唯美國馬首是瞻的香港反對派，不要低估大陸維護香港繁榮穩定的堅強決心、不要低估大陸維護「一國兩制」的堅定意志、不要低估大陸維護國家主權、安全、發展利益的能力和手段。

文章奉勸美方，切勿錯判形勢，立即糾正錯誤、懸崖勒馬，立即停止插手香港事務、干涉大陸內政，以免給陸美關係和兩國重要領域合作造成更大損害。

(中時 )