根據《SI》記者曼尼克斯30日爆料，很多球員經紀人跟他抱怨，「小皇帝」詹姆斯在湖人的權力太大，沒有他的同意，任何球員都不得加盟湖人，果真如同「皇帝」一樣，其實先前詹皇待在騎士期間，也被爆料是騎士的地下總管與總教練！

曼尼克斯接著爆料，湖人總管佩林卡坦承在今年休兵期間，就以陣容變動部分的問題，都會先徵詢詹姆斯(或是安東尼戴維斯)的意見，等同假如詹皇無法認同或認可這名球員，湖人也不會招募，難怪不少經紀人開始抱怨詹皇權力過大。

只是正常來說，一名球隊的當家球星，絕對會對球隊陣容變動擁有一定的發言權或決定權，畢竟球隊是圍繞著當家球星所打造，可是詹姆斯無論在騎士或湖人都被傳出干預球隊內政，卻始終對外否認自己有去插手總教練或總管的工作。

以「甜瓜」安森尼為例，詹姆斯今年夏天很早就對外放話，希望湖人高層考慮招募甜瓜，卻遭湖人管理階層否決，才讓甜瓜拖到最近加盟拓荒者，假如詹皇的權力真有這麼大，甜瓜應該早就加入湖人才對，詹皇似乎並未真正干預太多。

(中時 )