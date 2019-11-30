網友在PTT上發文，認為國民黨在這次大選中實在是太讓人失望了。

國民黨總統候選人韓國瑜在2020總統大選中選情嚴峻，近來多個議題打得韓國瑜左支右絀，從房產門、不分區之亂、共諜案，到前兩日立委黃國昌爆出的砂石疑雲，綠營頻頻出招讓韓國瑜難以招架。

其中不分區之亂完全就是國民黨內自己搞出來的「鬧劇」，也重創了藍營的選情，這讓很多藍營支持者感到相當心寒，認為國民黨在這「最好的翻盤時機」竟然演這齣，直呼失望。

一位深藍網友就在PTT上發文表示，家中鐵藍的老爸已經下令了，1月10日到12日要去露營區悠閒度日，決定不投票了！這也表示南投區的許淑華以及總統韓國瑜將會少掉他們家共計8票支持，他對此感嘆道：國民黨這次敗得徹底，接下來希望他們可以好好反省，不要再傷正藍軍的心了！

該網友坦承，自己如果去投票的話也會投韓國瑜，因為家中真的就是「鐵藍」，爺爺還是跟日本、跟共軍打過仗的；但這次若是去投票就完全是「含淚投」的情緒，老爸的決定也是給家人們有種解脫的感覺。

(中時電子報)