氣象專家彭啟明表示，今（30）北部白天氣溫可到27度，周日深夜另波冷空氣南下，下周一、二北部低溫將來到14-15度，白天高溫不超過20度，全天都是濕冷的天氣。

周末北部晴時多雲、中南部晴朗穩定，只有北海岸、北部山區、東半部有零星短暫降雨機率。今日北部氣溫約在15至27度、中部15至29度、南部15至31度、東部15至29度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮提醒，下周三（12／4）強的垂直風切，將把北冕颱風的水氣送往台灣， 各地雲量漸增，降雨機率愈晚愈高。他預估下周四、五水氣籠罩全台，除了使迎風面及山區降雨量大增，背風面的中南部也有降雨，形成冬季少見的「全台濕涼微冷又多雨」的天氣型態。

中央氣象局表示，今（30）日臺灣北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海地區有長浪發生的機率，臺東已觀測到浪高2.1米長浪，請注意。

(中時 )