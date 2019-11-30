PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜雖屢在各家民調落後，卻在「街頭民調」一枝獨秀，尤其網紅「孫先生」做出韓在鐵綠台南選區大勝民調，引各界熱議。英粉網友直言，本來明年1月11日不打算投票的，但看了孫先生民調，決定還是出來投票，以防出什麼「意外」。

英粉網友在PTT論壇發文《看完桃園孫先生民調，決定出來投蔡英文》，表示：「本來想說蔡英文穩贏的，1／11不想出來投票了，看了一下孫先生做的民調，我看我還是1/11出來投一下票好了！以免出什麼意外。感謝孫先生的提醒，讓我這種不喜歡投票的，決定這次一定要出來用選票教訓這詐騙光頭。」

文章一出，其他網友紛紛回應：「不要，一定要投給光頭！活捉CIA，反美諜滲透。一想到美國囂張的樣子，這個仇恨永生難忘」、「推」、「找不到論文也這麼穩，唯一支持老陰」、「某人還在找不到論文，下稀下井」、「詐騙光頭vs民調女王」。

(中時電子報)