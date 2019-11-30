市圖豐原分館公廁煥然一新。（台中市政府環保局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府環保局展開公廁革命，加速文化中心、圖書館老舊公廁改善，其中大墩文化中心、台中市立圖書館豐原分館共19座公廁，依照性別、年齡層需求，增設無障礙親子廁所；並加裝急救鈴、置物台等設施，獲選「特優」等級，有效提升如廁舒適度。

環保局長吳志超說，市府盤點全市圖書館與文化中心公廁，針對軟硬體設備汰舊換新，今年成功爭取環保署「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」補助經費2,952萬元，並編列配合款738萬元，陸續展開老舊公廁修繕作業。

大墩文化中心公廁整建，包括設置親子(無障礙)、男廁及女廁三種如廁空間，並額外增加四間坐式馬桶，更新擦手紙機、給皂機、置物平台及洗手台等設備；市立圖書館豐原分館則增設青少年專用的小便斗與洗手台，蹲式馬桶改建為坐式馬桶，並加裝急救鈴、置物台、掛勾及扶手輔具及照明設備。

民眾表示，蹲式馬桶改建為坐式馬桶，長者使用更為便利，增加親子廁所，方便小朋友使用，大讚市府真貼心。

吳志超指出，兩間公廁在經過修繕後均達「特優」等級，其它分館也爭取到109年公廁修繕經費，將在明年度陸續動工，將持續要求公廁管理單位落實清潔維護工作，維持廁所「不髒、不濕、不臭」三不原則，提醒民眾發揮公德心，共同珍惜及愛護公廁設施。

環保局強調，台中2020台灣燈會將盛大登場，以「璀璨台中」為主軸，根據場地特色，分為3大主軸「童趣樂園」、「森林秘境」、「藝想世界」，其中副展區位於文心森林公園，今年12月21日起至明年2月23日登場，主展區在后里森林及馬場園區點燈，明年2月8日至2月23日展出，邀請全世界民眾共襄盛舉。

(中時 )