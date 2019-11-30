國民黨總統候選人韓國瑜民調雖然大輸總統蔡英文，但牧師陳汶濱在政論節目直言，在全國性賭盤上，許多組頭還是一半押蔡英文，一半押韓國瑜，因為韓國瑜有太多隱性選票，這些選票是沒辦法估計的，因此韓國瑜不是沒有贏的機會。

陳汶濱於政論節目《台灣最前線》表示，目前賭盤尚未封關，高雄的確是蔡英文讓韓國瑜20萬，全國性賭盤則是在蔡讓韓30-40萬票間。雖然許多人認為蔡英文贏面較大，但在全國性賭盤上，許多組頭大部分還是押一半一半，一半蔡英文，一半韓國瑜。

為什麼有些組頭還是押韓國瑜贏？陳汶濱直言，韓粉分兩派，一派是激進派，另一派是隱性派，所以有些組頭認為韓國瑜有太多隱性選票，這些選票是沒辦法估計的，因此韓國瑜不是沒有贏的機會。

陳汶濱指出，民調公司有民調的計算方式，大組頭有大組頭的估票方式，因此得出的結果就有所差距，一切要等開票那天才知勝負。

(中時電子報)