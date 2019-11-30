叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮！來台北公館商圈過耶誕！台北自來水事業處舉辦「2019公館聖誕季」於今（11月30日）開幕，2米高的熊讚化身為水園區園長，還有新落成的水管藝術區到晚上就變成「玫瑰鑽戒情花開」浪漫約會景點。最開心的是今天和12月21日活動當日免費入場，歡迎大小朋友來同歡。

2018聖誕季吉祥物照片。（圖取自台北旅遊網）

北水處表示，今年的公館聖誕季期間有4大主題特色燈區，除「玫瑰鑽戒情花開」外，還有大門口「雪花飛舞伴薑餅」、景觀池「熊讚童歡慶聖誕」與椰林小站「TAIPEI WATER台北好水區」，串連成燈親子打卡歡樂加倍。

2米高的熊讚化身為水園區園長。（圖取自台北旅遊網）

公館商圈也是學子密集處，公館夜市有美味小吃，水源市場內也有特色異國料理！另今日開幕當日下午1點30分有福安小劇團兒童行動劇、3點整有台北市立南門國中弦樂團與管樂團輪樂曲表演，揭開聖誕季的序幕。

今年的公館聖誕季將以園區中心，結合周邊的PIPE LIVE HOUSE及洛德城堡親水體驗教育區舉辦聖誕相關活動，其中燈光裝置將由洛德城堡及量水室廣場一直延伸至水岸廣場，讓聖誕繽紛燈光閃耀整個公館，歡迎大小朋友來拍照打卡、嘗美味。

2018聖誕季照片。（圖取自台北旅遊網）

(中時電子報)