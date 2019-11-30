針灸不但可以減緩疼痛，還有減緩中風、解憂助眠等功能。因此許多民眾都會利用針灸舒緩、改善自己的病痛。不過最近大陸傳出一起驚悚的事件，有115位民眾在診所針灸後，皮膚開始發癢、紅腫，最後竟然開始潰爛，而造成一切的元兇，就是診所的醫療器具消毒不當，導致這些人感染了膿腫分枝桿菌。

據《新京報》報導，河南杞縣約有百多名患者在同一家村診所針灸，皮膚開始出現不適情況。10月7日時杞縣衛健委接到人民醫院感控科上報，表示已有3例在裴村店鄉冉寨村診所就診後，皮膚出現潰爛的情形。

事發後，杞縣衛健委與縣政府介入調查，監管裴村店鄉衛生院院長被降職為副院長，主管衛生的院黨委書記被降為副書記。此事初步認定是「醫療事件」原因很可能是因為消毒不當所造成。目前警方也介入調查，將涉事者帶回局裡調查。目前，感染患者中已有20人出院，還有95人依舊住院治療。

(中時電子報)