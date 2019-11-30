大陸官媒《環球時報》今天社評〈華盛頓無法割斷香港與世界的聯繫〉表示，美國總統川普本周三簽署《香港人權與民主法案》後，一些參與鼓動該法案的美國政客興奮異常，在社交媒體上發表狂熱言論，部分西方媒體人士也參與到了這場「合唱」之中。美西方有些人已深深地陷入了一場意識形態的狂熱之中。他們的目標當然不只是香港，他們試圖把香港當成圍堵大陸的橋頭堡。

社評稱，從整體上看，大陸輿論的反應是堅定、冷靜沉著，冷靜沉著來自對香港歷史和未來的清醒認知、來自於對大陸強大力量的認知，使得香港根本不可能成為美西方的什麼戰略棋子。大陸民眾相信政府能準確判斷和把握陸美關係的走向，而來自外部的壓力往往更能促使這個國家的民心凝聚。

社評認為，「一國兩制」這個制度性安排，不僅符合大陸和香港的利益，同時也是對大陸與西方、與世界如何連接的一種制度安排，是在當時大陸相對封閉的歷史條件下，各方實現共贏的一種探索和努力。從今天香港的發展和在全球的地位看，這一努力是成功的。大陸和香港的互動更緊密，兩地與世界的聯繫也更加廣泛。全球金融、經濟、貿易的發展都需要這樣的互動與聯繫。

社評指出，美國推出涉港法案極不冷靜，會讓美國也成為輸家。美國國會研究服務處的資料顯示，2018年美國對香港貿易順差為311億美元，是該國在全球交易夥伴中最高的雙邊貿易順差，約有290家美國公司在香港設立地區總部，另有434家公設立地區辦事處。這意味著美國在香港有實實在在的利益。

如果美國不願意要這個共同利益，香港完全可以走另一條路，照樣可以繁榮。香港今天的地位不是美國給予的，美國更無法割斷香港與世界的聯繫。大陸的盤子這麼大，上海、深圳都有各自優勢，在全球經濟貿易格局中具有獨特地位，香港也一樣會有提升發展水準的巨大空間。

社評提醒，今天的美國政治，已經在一定程度上被其國內的極端意識形態綁架，找不到提升自身競爭力的途徑而變得越來越抓狂。社交媒體加劇了狂熱的極端性，美國主流政治菁英群體的涉陸主基調也隨之不斷強硬，這些或將把陸美關係拖入一種惡性循環的漩渦之中。

社評強調，美國國內當下的反陸情緒，遠遠超過大陸國內的反美情緒。大陸明知道美國對陸搞戰略打壓，一些具體事情也讓大陸人感到相當憤怒，但大陸至今沒有出現全面反美的情緒，更沒有出台要任由陸美關係「破罐子破摔」的政策，也沒有準備要這樣做。當然，大陸社會將密切關注美國會在這種狂熱中走多遠。

(中時 )