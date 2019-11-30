每天早上起床，腳一踩地，足跟就會出現劇烈的刺痛感？那種痛好像有很多小針在刺，讓人很不舒服，即使找推拿師推拿，但症狀還是沒有改善？當心可能就是「足底筋膜炎」！可是，不少人會疑惑，明明自己不是「沙發族」，有空就到操場跑步、快走，假日還會到郊外爬山，為什麼還會得足底筋膜炎？

中山醫院骨科主治醫師吳濬哲表示，足底筋膜炎跟運動量多寡無關，講得直接一點，大都是因為退化、過度使用引起。

足底筋膜炎會侵犯各年齡層，女性發生率是男性的兩倍，尤其以40歲以上中年婦女為多。有9成以上患者會抱怨足跟疼痛、1成表示足部中間或前足部疼痛。

值得注意的是，很多人認為足底筋膜炎不會致命，所以懶得理它，痛得受不了時就吃止痛藥。吳濬哲指出，足底筋膜炎雖然只是小毛病，不治療則可能會出現腰、髖、膝、踝等併發症；建議當腳底出現症狀時，最好到醫院診治，並做好護足措施，以免造成日後足底筋膜鈣化，最後將難以復原而寸步難行。

足底筋膜炎很難根治，即使接受過各種治療，平常如果沒有做好足部保護，減少誘發足部發炎的因子，復發機率相當高。以下6撇步，可解決惱人的足底筋膜炎：

撇步1、減少衝擊性活動

有足底筋膜炎的人，最好不要做衝擊性大的運動如跳躍、跑步，盡量少踩硬地板及用力踏地；長期站立工作者，須穿合適鞋子，有空檔就坐下來休息，降低足部發炎的機率，並應間歇性休息。

撇步2、控制體重

體重是一個很大的因素，全身的重量都要經由足部來承受，如果能控制體重的話，相對的，足部的負擔就會變少。少搬重物，也可減少足部的負擔。

撇步3、熱敷

民眾可以在疼痛處泡熱水或局部熱敷，一天數次，每次約10～15分鐘，可緩解疼痛。

撇步4、不要做腳底按摩

不少人因做腳底按摩，按出足底筋膜炎。姜義彬表示，做腳底按摩千萬不要硬著頭皮忍痛，疼痛難耐時，一定要請按摩師放輕力道或停止。

撇步5、穿對鞋子

太硬或太薄的鞋子都會讓足底筋膜受傷，最好穿有包覆性的鞋子，鞋子的後跟鞋墊柔軟性要高，且具有吸震效果；鞋底要軟，才不會碰到痛點。

撇步6、腳底拉筋

有足底筋膜炎的人，可以每天做簡單腳底拉筋的運動，幫助舒緩筋膜、小腿肚，讓肌肉增加彈性。

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(中時電子報)