聯盟官方30日公布最新一期的年度MVP排行榜，仍然是由公鹿前鋒「字母哥」阿提托康波與湖人前鋒「小皇帝」詹姆斯占據前兩位，不過第3名位置改由塞爾提克後衛肯巴沃克搶下，也把原本占據第3的獨行俠後衛東契奇擠到第4。

阿提托康波與詹姆斯很巧合都在最近帶領球隊拿下9連勝佳績，公鹿、湖人也分別占據東、西區龍頭位置，不過字母哥先在對戰爵士拿下50分，接著遭遇拓荒者貢獻24分、19籃板及15助攻的豪華大三元，整體表現確實壓過了詹皇。

會讓肯巴沃克一口氣從原本第6升到第3，主因在於塞爾提克前役作客籃網主場，沃克擺脫頸部受傷與腦震盪的雙重危機，拿下39分、6助攻與4籃板，也讓他在塞爾提克的一哥地位更加穩固，也把因傷缺陣的厄文完全比了下去。

最新官方年度MVP排行榜前15強依序如下：阿提托康波、詹姆斯、肯巴沃克、東契奇、哈登、席亞卡、約基奇、里歐納德、安東尼戴維斯、唐斯、戴文布克、吉米巴特勒、恩比德、米契爾與沙波尼斯，哈登想要搶回年度MVP並不容易。

(中時 )