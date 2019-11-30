國民黨總統候選人韓國瑜過去競選高雄市長時用一句「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」傳遍大街小巷，許多支持者現在還能琅琅上口，而韓今天又有20個字新口號出爐：「選舉越骯髒，執政必貪腐。選舉越清廉，執政越廉潔」！雖引起韓黑洗版。但貼文不到1小時已吸引上萬人按讚。

國民黨總統候選人韓國瑜貼文。(圖/截自 韓國瑜 臉書)

韓國瑜今(11月30日)在臉書發文。拋出20字新口號：「選舉越骯髒，執政必貪腐。選舉越清廉，執政越廉潔」。並標記「老話一句，當選後我若貪污放棄假釋，把我關到死」。

但PO文卻吸引許多網友正反兩極的評論。許多「不喜韓」的網友紛紛留言「有白紙黑字嗎？」、「不要讓今天的韓國瑜，變成明年的你我他」、「韓記消痔丸」、「庶民？墅民？樹民？」。

但也有許多韓粉為韓國瑜加油打氣「堅定支持韓國瑜」、「請問菸粉對蔡英文副院長任內，批準國發基金投資自家公司，有何看法？」、「蔡英文為甚麼愛說謊？」、「一起力挺國政！韓國瑜加油」、「民進黨選舉只剩3招，抹紅、抹黑、撒鈔票」。

(中時電子報)