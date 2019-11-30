台灣火球男劉致榮簽約紅襪小聯盟，根據大聯盟官網的球探報告，劉是紅襪今年30大新秀之一，排行第16(投手第6名)。他們給劉的速球評價60分是最高的，時速約在92-96英里(145-154公里)，包括他在亞洲比賽時投出令人垂涎三尺的時速98英里(157.7公里)火球。
劉致榮身高182公分，體重85公斤雖然強壯，但在大聯盟的投手丘上只算普通。球探認為他在野手時代累積的優異體能足以彌補，還有機會培養成先發投手。劉致榮的優勢在於火球，即使只有火球也能勝任牛棚，以他的球速若能成為先發就是很寶貴的戰力。
紅襪球評史畢爾(Alex Speier)說：「劉肯定是非常棒的，有本事投出3位數球速(100英里)，還有機會持有4種球路。對一個剛起步投球的人，實力不容忽視。」不過他認為今年整體仍沒有新秀比得上5年前的三壘手狄弗斯(Rafael Devers)，後來林子偉也勝不過他。
以新秀投手來說，劉致榮的滑球球速86-88英里(138-141公里)也不錯，獲得55分。第三球種指叉球50分，加上未來有可能再練出曲球，總評為45分。新秀有球速就容易獲得青睞，費城人、響尾蛇也想簽劉，只是被紅襪以75萬美元(約2314萬新台幣)搶先一步。
(中時電子報)
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