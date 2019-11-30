搭車如果有正妹將腿伸過來碰觸，你該怎麼辦？香港一名年輕男子就遇到一名熱褲辣妹，將一雙美腿伸過來到他兩腿間，讓他臉紅到臉書發文問網友：「怎麼辦」？老司機看到貼文直指：「人家在暗示你了」。

男子兩腿間不斷被對座妹子伸腿插入，不知所措。（圖／翻攝自巴打絲打 Facebook Club）

原PO日前到「巴打絲打 Facebook Club」表示，晚間搭「東鐵線」列車，對面一名年約20歲的熱褲辣妹一直把腳伸過來，還形容說：「這個女生化點淡妝，穿著不會太搞怪奇異，聽她跟別人講電話好有氣質。」。

照片中可見，對座的女子秀出一雙健康、稚嫩的美腿，可是似乎坐得太放鬆，兩腳就輪流插入原PO雙腳間，腳甚至越來越開，讓他害羞直呼：「下次再遇到類似的事，該怎麼防範處理呢？好困擾」。

網友看到照片紛紛留言「還不快點，人家在暗示了」、「明白的暗示啊」、「故意把腳夾起來呀」、「就地正法！」、「SOD情節」、「衝一波」、「切她中路」。

(中時電子報)