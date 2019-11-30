有「療癒系男孩」之稱的林柏宏，不只「暖」倒一票粉絲，實力派的演技，更讓他成為影視圈的新寵兒，他不僅能演青春校園劇，也能化身武術高手，近日隨著主演的新電影《冰峰暴》上檔，他也搶在第一時間自拍發文：「第一次為戲改變自己的體型，兩個月內增胖5公斤，算是當自己的生日禮物吧。」又再次展現不同的自己。

林柏宏還有一個特別的演出經驗，就是與師姊林依晨，一起主演《小女花不棄》，這也是他第一次嘗試古裝扮相，沒想到「帥」度絲毫不減，還成了「時尚指標」。不過有趣的是，林柏宏表示：「原本想當歌手，卻誤打誤撞，變成演員。」但即使如此，他的歌聲還是深受粉絲喜愛，只要他一開口唱歌，就能讓眾多粉絲吶喊：「耳朵懷孕了。」

愛唱歌的林柏宏，來到《快樂大本營》，用清新的嗓音，唱起《雪落下的聲音》，引來全場尖叫，沒想到「鍋蓋」竟然意外從天而降，直接打上他的頭，原來是他正在參與《快樂大本營》當中的遊戲橋段「歌詞接龍」時，操作道具的工作人員，不小心「手滑」，明明答對卻遭打頭，讓隊友謝娜直喊：「為什麼要打我。」笑翻全場。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周六晚間10點《快樂大本營》。

「可愛擔當」的林柏宏來《快樂大本營》啦！

(中時電子報)