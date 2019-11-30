莊姓男子30日上午7時許，駕駛自小客車行經新北市三重區三和路四段，因精神不佳自撞上分隔島翻車，後方廖姓駕駛反應不及迎頭撞上，莊男受困於車內。警消獲報後，將受困莊男救出送往新光醫院，廖男經警消檢查後未受傷，目前警消已排除路面障礙。

(中時 )