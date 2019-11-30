三重晨間翻車事故釀一傷 10:422019/11/30 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 莊姓男子30日上午7時許，駕駛自小客車行經新北市三重區三和路四段，因精神不佳自撞上分隔島翻車，後方廖姓駕駛反應不及迎頭撞上。（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 莊姓男子30日上午7時許，駕駛自小客車行經新北市三重區三和路四段，因精神不佳自撞上分隔島翻車，後方廖姓駕駛反應不及迎頭撞上，莊男受困於車內。警消獲報後，將受困莊男救出送往新光醫院，廖男經警消檢查後未受傷，目前警消已排除路面障礙。 (中時 ) #警消 #駕駛 #翻車 #三重 #新光醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 前內政部長廖了以與警消高層 表態力挺韓國瑜 10:322019/11/26 社會 我當然要挺警消 04:102019/11/28 時論廣場 台大徐州路學生宿舍 驚傳男子墜樓 16:192019/11/28 社會 20歲台大男生 徐州宿舍墜樓不治 18:152019/11/28 社會 延平北路空地雜物起火 警消10分鐘撲滅 18:212019/11/28 社會 韓國瑜：當選後送45歲以下軍公教出國進修一年 11:422019/11/29 政治 體恤警消過勞超時工作 大法官要求修法 17:032019/11/29 社會 警消超時提釋憲成功 消防員稱遲來的正義 19:102019/11/29 社會 警消過勞違憲 人總：將跨院際討論修正 19:352019/11/29 政治 警消血汗超時勤務 宣告違憲 04:102019/11/30 社會新聞 社會熱門新聞 男偷睡正妹好友 「激射太多」沾內褲…GG了 - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 超商辣妹尻乳走光 網驚喊：露點啦！ - 社會 對座妹子美腿插入兩腿間 古意男羞問：怎麼辦？ - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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