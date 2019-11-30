郭台銘為李縉穎站台 推0到6歲國家養2.0政策 09:582019/11/30 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鴻海集團創辦人郭台銘30日再次到土城為子弟兵立委參選人李縉穎站台。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海集團創辦人郭台銘30日再到土城為子弟兵立委參選人李縉穎站台，參加競選總部開幕儀式，郭台銘在活動中推出0到6歲國家養2.0版本，他認為養是基本，還要健康養，從小懷孕健檢到疾病預防都要掌握，小孩強，國家才強。 郭台銘也提出，內湖科學園區與新竹科學園區之間，土城三峽夾在中間還有很多未開發為重畫土地，搭配北二高、鄰近桃園機場等優勢，要打造土城三峽成為台灣矽谷。 郭台銘說，這些政策本來是要選總統時用的，但這次沒有要選，把這些政策交給李縉穎進到國會執行，李若沒有執行，他絕對會罷免他。 (中時 ) #2020大選 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘若幫藍委助選 韓國瑜：美事一樁 22:502019/11/28 政治 被問國民黨要怎麼改革 韓國瑜一句話讓李正皓秒變臉 00:102019/11/29 政治 痛批荒謬假民調！韓國瑜約定通關密語「夜襲」玄機 06:162019/11/29 政治 笑死！預防得痔瘡 宅神驚爆有5件事可做 08:032019/11/29 生活 蘇震清選舉旗幟遭破壞 枋寮「小英的臉」被挖空 09:272019/11/29 政治 國民黨質疑蔡英文 包庇綠委炒股、黑金合流！ 11:122019/11/29 政治 公聽會後林環牆再發聲明 列十大論文門證據 11:062019/11/29 政治 批選舉出現前所未有三多 韓國瑜提4信念、6原則、3不改變 13:112019/11/29 政治 韓國瑜衝刺觀光 目標2028觀光外匯1兆元 13:372019/11/29 政治 論文被揪444錯字 蔡英文：35年前打的在所難免 14:332019/11/29 政治 政治熱門新聞 韓國瑜將在選前祭出大絕招？網友看傻：這怎麼可能！ - 政治 被國民黨傷透了心！網友嘆：鐵藍老爸下令了 - 政治 命理師算完韓蔡民調 旁人嚇一跳 - 政治 不是韓吳？國民黨選情雪崩 網怒：問題全在他！ - 政治 來真的！謝龍介一個舉動 網驚：吳敦義慘了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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