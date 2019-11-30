鴻海集團創辦人郭台銘30日再到土城為子弟兵立委參選人李縉穎站台，參加競選總部開幕儀式，郭台銘在活動中推出0到6歲國家養2.0版本，他認為養是基本，還要健康養，從小懷孕健檢到疾病預防都要掌握，小孩強，國家才強。

郭台銘也提出，內湖科學園區與新竹科學園區之間，土城三峽夾在中間還有很多未開發為重畫土地，搭配北二高、鄰近桃園機場等優勢，要打造土城三峽成為台灣矽谷。

郭台銘說，這些政策本來是要選總統時用的，但這次沒有要選，把這些政策交給李縉穎進到國會執行，李若沒有執行，他絕對會罷免他。

(中時 )