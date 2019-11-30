2019台中國際花毯節活動進入倒數，25萬株精緻草花打造的裝置美景已成為網美及民眾必拍的打卡景點，網路上刷起一片美照。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

2019臺中國際花毯節活動進入倒數，25萬株精緻花草打造的美景是網美必拍的打卡景點。觀旅局特邀請植物人文攝影師-呂岢頻分享與植物拍照的秘訣，在充滿花卉的環境中，最好的角度是側臉45度角面向陽光，人臉與花卉在同一水平面上，鏡頭也盡量一樣高，這樣拍起來的比例最好。

觀旅局長林筱淇說，今年展區內最受歡迎的花卉作品，除了網路上最受歡迎的打卡熱點主花毯玫瑰星球，以及經典人物國王、商人、男爵之外，花毯展區之中還藏了許多彩蛋的巧思，歡迎參觀民眾花點心思尋找與探索；包含原著開始敘述被大人紛紛誤以為是帽子的蛇吞象等。

展區間總共佈置有5隻大象，是小王子的朋友也是導師的友情狐貍共有7隻，與小王子之間有著諸多連結的玫瑰圖騰共有4處，紙箱中藏著不會吃掉玫瑰的綿羊以及黃色花卉在地鋪陳的星星記號等等，歡迎遊客悉心找尋。

觀旅局為配合展區設計的彩蛋，特準備花毯節限定紀念徽章，只要遊客與展區內的任3件裝置拍照打卡，上傳至臉書或IG即可至服務臺兌換，每日限量20份只送不賣，民眾得手刀把握機會！歡迎民眾把握最後一個週末的機會，千萬別錯過全球首創的小王子花卉藝術裝置展。

(中時 )