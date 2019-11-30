日前二輛戰車已在運動局、建設局及2020台灣燈會專案辦公室的協同下運輸進場。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

軍事迷們有眼福了！迎接「2020台灣燈會在台中」，台中市政府向陸軍第十軍團指揮部調用M41戰車及M42雙管防空砲車作為軍事燈區佈展，日前二輛戰車已在運動局、建設局及2020台灣燈會專案辦公室的協同下運輸進場，創造台灣燈會有史以來軍事新亮點。

運動局指出，「2020台灣燈會」軍事燈區設於后里森林園區，除擺設二輛戰車外，將設置軍事展區，模擬國軍防禦意象，讓民眾賞燈時，亦能體驗國軍軍事情境，了解國軍戰備情形，達成全民國防教育，寓教於樂。

運動局感謝陸軍第十軍團指揮部願意讓二輛戰車作為「2020台灣燈會」陳展使用，將請著名燈藝師梁添發，透過燈光投射等設計，使二輛戰車更壯觀炫目。

「2020台灣燈會」主展區明年2月8日至23日在后里森林、馬場園區登場，副展區提前自今年12月21日在文心森林公園點燈，歡迎全國民眾一起來到台中體驗賞燈趣。

(中時 )