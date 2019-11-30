美國總統川普簽署香港人權與民主法案後，北京譴責美方干涉內政，並揚言反制，外界擔憂北京恐拿距離簽署「僅有一步之隔」的初階貿易協議開刀。不過外媒指出，川普簽署法案後的聲明中提到，部分條文恐干涉憲法賦予總統的外交政策職權，暗示川普可能不會所有條文都付諸實行；而陸官員也透露，只要川普未付諸實施該法案，北京仍願意簽署初階貿易協議。

外界擔憂因美國總統川普簽術香港人權與民主法案，北京恐拿貿易協議開刀，不過川普在其聲明中提到，部分條文恐干涉憲法賦予總統的外交政策職權，暗示川普可能不會所有條文都付諸實行。

對於川普簽署香港法案，大陸外交部發言人耿爽表示，此舉嚴重干預香港事務，嚴重干涉大陸內政，但對於是否影響進行中的貿易協議，耿爽表示陸方強烈敦促美方不得實施該法，以免影響陸美關係和兩國在重要領域的合作。而商務部對此僅表示，關於香港法案有關部門已表明陸方嚴正立場，至於美陸經貿磋商，若有進一步訊息會即時發布。

關於北京是否可能拿貿易協議開刀，《紐約時報》分析，川普是私下簽署香港法案，身邊沒有國會議員、攝影師和媒體。白宮在川普簽署法案後的聲明中提到，香港法案部分條文恐干涉憲法賦予總統的外交政策職權，暗示川普可能不會所有條文都付諸實行。

報導引述倫敦大學亞非學院中國研究院（SOAS China Institute）院長曾銳生（Steve Tsang）的說法，他認為「達成貿易協議對大陸來說太重要了，他們不會讓任何事情干擾」，「北京將放出很多風聲，但他們承擔不起做太多的代價」。報導也指出，過去在加拿大在美國要求下逮捕了華為財務總長孟晚舟後，北京也沒有停止與美方的貿易談判，即使美國將華為等20多家附隨組織列入出口黑名單後，談判仍繼續。

華爾街日報報導，北京一直嘗試切割地緣政治議題與美陸貿易談判，而一名陸官員表示，川普簽署香港法案後，由於川普在聲明中強調握有「憲法賦予總統的外交政策職權」，大陸已將焦點轉移至川普是否會落實法案中任何措施。這名官員表示，雖然政治上川普簽署香港法案，可能使中國大陸國家主席習近平更難簽下美陸初階貿易協議，但白宮聲明暗示，川普為了與陸方達成貿易協議，可選擇不執行法案若干條文。

(中時電子報)