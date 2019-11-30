根據《邁阿密哨兵報》記者貝瑞傑克生30日爆料，由於熱火今年夏天挖來吉米巴特勒時允諾，會替他找來另外一名頂級球星搭檔，所以目前熱火正在積極清出薪資空間，準備全力追逐公鹿「字母哥」阿提托康波或溜馬射手歐拉迪波！

原本熱火一開始的目標，是巫師明星後衛畢爾，沒想到畢爾最後跟巫師完成2年7200萬美元的提前續約，也讓熱火無奈轉移目標，儘管阿提托康波最快要到2021年夏天，才有辦法成為自由球員，熱火卻打算趕緊清出薪資空間準備。

其實不只是熱火，阿提托康波2021年夏天成為自由球員之後，不少球隊都會爭取他的加盟，畢竟到時候字母哥也才27歲，不過根據貝瑞傑克生收到消息，熱火將會成為其中最積極爭搶字母哥的球隊，畢竟熱火總管萊里很喜歡字母哥。

至於上季因為右膝四頭肌撕裂提前報銷的歐拉迪波，本季到現在還沒上過場，卻開始下放發展聯盟進行訓練，預計沒多久就可復出，他的合約也在2021年夏天到期，只是比起追逐歐拉迪波，熱火明顯想把所有招募火力放在字母哥身上。

(中時 )