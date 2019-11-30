冬盟開幕中華職棒聯隊唱國歌。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

第7屆「亞洲冬季棒球聯盟」齊聚中華職棒聯隊、日職紅白聯隊、韓職聯隊、日本社會人聯隊、台灣味全龍隊，即日起至12月15日在台中洲際棒球場開打。為回饋球迷，中華職棒聯盟特別開放週一到週四「免費」入場觀賽，讓更多喜愛棒球的朋友現場體驗冬日棒球盛會。

運動局指出，「亞洲冬季棒球聯盟」每年冬天移師台中舉辦，用台中溫暖的陽光迎接球迷朋友。全季56場賽事有33場在台中舉行，一個禮拜7天都有比賽可觀賞，在Eleven Sports頻道、中華電信MOD愛爾達頻道也有電視轉播

運動局表示，市長盧秀燕積極推動「酷運動、酷城市」政策，洲際棒球場陸續舉行亞錦賽、12強等各項頂級棒球賽事。這次亞洲職棒的冬季聯盟，也是國際年輕好手們展現的競技舞台。

運動局強調，接下來的台中冬天很熱鬧，除「亞洲冬季棒球聯盟」外，也將迎接「2020台灣燈會在台中」，歡迎全台各地民眾繼續到台中賞燈、吃美食，體驗城市活力。詳細賽程及售票資訊請見中華職棒大聯盟網站（ http：／／www.cpbl.com.tw／2019winter_ticket／ ）。

(中時 )