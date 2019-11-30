某位韓粉在臉書社團貼文給政論節目主持人 劉寶傑的一封信，已有數百次的分享。(圖/取自 村長全國粉絲團 臉書社團)

2020總統大選倒數40天，國民黨總統候選人韓國瑜的選情始終沒有逆轉勝跡象，讓許多韓粉好生擔心，紛紛想招要扭轉劣勢。有一網友就公開向著名主持人劉寶傑深情喊話，拜託寶傑回到以前挺韓的寶傑，而不是現在黑韓的寶傑。網友的苦心呼喊，也讓寶傑說話了！網友一聽寶傑的回應，紛紛直言要笑死！

一個臉書名為San Ching‎的帳號，在「村長全國粉絲團」、「2020韓國瑜總統後援會（總會）」等多個韓粉社團發文。自述自己是劉寶傑長期粉絲，對於《關鍵時刻》的熱愛，更讓親朋好友戲稱，他可以去當代班主持人了。

該網友更表示，去年九合一選暫，韓國瑜颳起的韓流，《關鍵時刻》所扮演的角色居功厥偉，雖然節目有誇大之嫌，但都是基於事實陳述。可惜韓勝選後，東森易主，此時《關鍵時刻》竟淪為綠營打手，對韓的批評太部分都違反倫常，歪曲事實，使他在也無法看下去。但他還是站出來，苦心拜託寶傑回來吧！回到他們的身邊，再一起支持韓國瑜。

該網友文情並茂的書信，也讓劉寶傑「情不自禁」的回應了。只見寶傑在其主持的節目上這樣回應，「今天還有一個人，公開對我喊話，他說寶傑回來吧！你回來吧！回到我們韓陣營吧！我們一起迎接那歡樂的盛宴耶」！寶傑大笑表示，「他對我呼喊耶」！

對於寶傑的回應，批踢踢網友快要笑死，網友Arthurseed表示，「笑死，寶傑根本綜藝咖啊！今天（指29日）黑韓時刻也太歡樂了吧！在那邊模仿韓粉叫他回歸，「寶傑回來吧！寶傑回來吧！」還模仿韓粉囂張嗆人的「民調第一名」嘴臉。

(中時電子報)