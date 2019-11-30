美國有一名登山客，在上星期新罕布什爾州(new hampshire)的一座雪山登山時不慎將自己結婚3年的婚戒遺失，他在臉書上向登山客粉絲專頁尋求幫助，而兩名登山者在看到訊息後，雖然覺得此舉無異大海撈針，然而還是帶著金屬探測工具上山碰碰運氣，幸運的兩人竟然真將戒指找回，並物歸原主。

登雪山掉3年婚戒急求助 兩英雄「翻山越嶺」奇蹟找回

據《CNN》報導，登山者蓋特利(Tom Gately)和齊弗(Brendan Cheever)帶著金屬探測器到山上後，照著失主在貼文中猜測的遺失地點開始搜索。兩人在叢林、雪堆中以金屬探測器掃描著山峰的區域，不到5秒鐘兩人立刻聽見金屬探測器的聲響，最終從雪堆裡將戒指找回，隨後蓋特利將戒指返還給失主。

雖然事情出乎意料地解決了，但其實要在16公里的山路找回一枚戒指，這絕對不容易。蓋特利坦言，一開始讀到失主的貼文時，覺得要找到婚戒的希望非常渺茫，決定要幫忙的原因則是因為他也曾遺失過婚戒，非常能理解那種焦慮的心情。事後，當他把戒指送還給失主時，對方只有滿滿的感激並大讚蓋利特和齊弗是英雄。

(中時電子報)