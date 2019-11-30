台中市政府交通局為提升公車服務效能積極協調台中客運，自明(1)日起調整台中客運157路公車行駛動線，將不再行駛國道3號中港系統交流道，改行后神路接國道4號神岡交流道，增加停靠「二崁」、「甲后六支巷口」、「久輪公司」、「三崁」、「三崁中點」、「司普公司」、「四塊厝(甲后路)」、「忠明新城」等8站，取消停靠「外埔郵局」及「外埔國中」，縮短繞駛里程及時間，讓民眾搭車更省時便利。

交通局長葉昭甫說，157路公車(大甲區公所–文心森林公園)自大甲區公所發車後，原本行駛國道3號中港系統交流道，因繞駛里程較長，導致行車時間過長，台中客運經評估整體人力、車輛調度，及路線行車時間等因素；未來將調整行駛后神路至國道4號神岡交流道，縮短行駛時間，同時擴大公車服務範圍。

路線調整後將於甲后路增加停靠「二崁」、「甲后六支巷口」、「久輪公司」、「三崁」、「三崁中點」、「司普公司」、「四塊厝(甲后路)」、「忠明新城」等8站，擴大公車服務範圍；取消停靠「外埔郵局」及「外埔國中」2站位，建議民眾可就近前往「中山路284巷口(六分公園)」、「外埔」等鄰近站位候車，或於「外埔郵局」搭乘92、212、213、215、659、811等公車路線、「外埔國中」搭乘212、659等公車路線前往目的地。

交通局強調，最新公車資訊，可上交通局網站，或電洽台中市公共運輸處（04-22291716）查詢公車路線；也可撥打1999專線或利用官方版「台中公車」APP及臺中市公車動態資訊系統查詢公車即時動態位置。

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