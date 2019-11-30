掐掐李_li微博全文。（圖／取材自掐掐李_li微博）

高以翔27日錄陸綜《追我吧》不幸猝逝，享年35歲，高以翔遺體昨移往杭州進行防腐處理，預計將在下周一（12月2日）以專機方式運送返台，高以翔驟逝讓外界不捨，他的執行經濟昨（29日）則自責發文：「沒有別的 就只有對不起」。

溫暖的大男孩高以翔因錄挑戰體力的陸綜《追我吧》卻跑出意外，35歲青春年華不幸猝逝，高以翔的執行經濟昨晚在微博自責發文：「沒有別的 就只有對不起」，字裡行間滿是悲傷，同時也湧入網友留言打氣：「不要說對不起，妳要好好的」、「高高肯定希望妳好好的」、「希望高高趕緊回家」。

而高以翔交往3年多的女友Bella，自事發後一直沒有對外露面、發言，不過她昨則悄悄更新IG簡介，寫下「Whatever we are...You and i will always collide.」（無論如何，我們終會相遇）字裡行間盡是對男友的思念，失去摯愛讓人不捨。

(中時電子報)