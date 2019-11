掐掐李_li微博全文。(圖/取材自掐掐李_li微博)

高以翔27日錄陸綜《追我吧》不幸猝逝,享年35歲,高以翔遺體昨移往杭州進行防腐處理,預計將在下周一(12月2日)以專機方式運送返台,高以翔驟逝讓外界不捨,他的執行經濟昨(29日)則自責發文:「沒有別的 就只有對不起」。

溫暖的大男孩高以翔因錄挑戰體力的陸綜《追我吧》卻跑出意外,35歲青春年華不幸猝逝,高以翔的執行經濟昨晚在微博自責發文:「沒有別的 就只有對不起」,字裡行間滿是悲傷,同時也湧入網友留言打氣:「不要說對不起,妳要好好的」、「高高肯定希望妳好好的」、「希望高高趕緊回家」。

而高以翔交往3年多的女友Bella,自事發後一直沒有對外露面、發言,不過她昨則悄悄更新IG簡介,寫下「Whatever we are...You and i will always collide.」(無論如何,我們終會相遇)字裡行間盡是對男友的思念,失去摯愛讓人不捨。

