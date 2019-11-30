台灣房價很高，買房相當困難，讓不少人選擇出國置產。而有對年輕的夫妻，因準備要生孩子想要置產，意外發現這個「小鎮」竟推出用台幣34元便可買1棟透天厝，讓他們立刻決定買了！

根據《CNN》報導，法國1對夫妻，因生育計畫，而想要置產，竟意外發現義大利西西里島的穆索梅利（ Mussomeli ）正推出1歐元買房子的小鎮復甦計畫，讓兩人一看就被小鎮的美景吸引住，便立刻決定要花1歐元買下1棟房子。兩人表示，這小鎮麻雀雖小五臟俱全，且打理完，日後生子可以全家來渡假，未來也能搬到這養老。

據了解，穆索梅利是個僅有 1 萬個居民的小鎮，義大利政府賤賣閒置的房產，讓這個人煙稀少的小鎮能復甦。目前已賣出100多間房子，且買家多為外國人，雖然房產本身價格很低，但由於是空屋，若要將房子打理到宜居的狀態，恐怕是要再砸一筆錢。

不少台灣網友看了表示，「感覺就算要花錢裝潢還是很划算」、「但是要在當地生存恐怕不容易吧？要不然怎麼會那麼多空屋？」。

(中時電子報)