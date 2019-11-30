解放軍繼6月試射巨浪-3飛彈之後，傳出22日在香港區議會選舉試射了東風-41洲際彈道飛彈，而這是中方近半年來再度試射戰略核飛彈。

據中國大陸《兵工科技》雜誌指出，這次試射是東風-41的第11次。一般來說，一款新型洲際彈道飛彈從著手研製到最後定型，大約10次試射就能完成試驗和鑑定。要是試射成功率達80%以上，就顯示這款飛彈的設計沒有問題，性能比較穩定，已具備戰力，可以進行實戰部署了。

(中時電子報)