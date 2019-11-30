可實戰！陸第11次試射東風41大不同 10:232019/11/30 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 解放軍東風-41核飛彈方隊10月1日在中共建政70周年大閱兵中受閱的畫面。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍繼6月試射巨浪-3飛彈之後，傳出22日在香港區議會選舉試射了東風-41洲際彈道飛彈，而這是中方近半年來再度試射戰略核飛彈。 據中國大陸《兵工科技》雜誌指出，這次試射是東風-41的第11次。一般來說，一款新型洲際彈道飛彈從著手研製到最後定型，大約10次試射就能完成試驗和鑑定。要是試射成功率達80%以上，就顯示這款飛彈的設計沒有問題，性能比較穩定，已具備戰力，可以進行實戰部署了。 (中時電子報) #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》櫃買11月成功結清1732億元IRS契約 08:352019/11/26 財經 《店頭市場》晶呈科技今日上興櫃 08:362019/11/26 財經 越南出差染病 台南新增第35例境外移入登革熱 11:042019/11/26 生活 生策會會長改選，翁啟惠接掌 楊泮池、林百里、蔡長海當副手 14:122019/11/26 財經 新竹市新增11棵老樹列管 林智堅邀大家跟著老樹去旅行 15:282019/11/26 生活 京東台灣雙11助攻 JD.COM全站下單金額創新高 18:432019/11/26 財經 雙11才結束 網購平台再推雙12年終購物節 22:192019/11/26 財經 玻利維亞睽違11年 再派大使駐美 08:262019/11/27 國際 美股費半獨收小黑 台股期現貨續高檔震盪 09:542019/11/27 財經 陸房企11月海外融資逾50億美元 11:282019/11/27 財經 軍事熱門新聞 可實戰！陸第11次試射東風41大不同 - 軍事 買不停 羅馬尼亞持續購入F16替換俄製MiG21 - 軍事 嫉妒殲20？越南公佈5代機草圖 陸媒：啼笑皆非 - 軍事 棕櫚油換蘇35 詹氏︰俄令大馬心動 - 軍事 穿軍靴直接踩F22機身 美隱形塗層猴厲害？ - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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