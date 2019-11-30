桃園一名妙齡女子，掛在公寓頂樓曬衣場的洋裝，內衣褲多次莫名失竊，於是偷偷裝設監視器準備抓賊，月前她上樓收衣後，竟發現內褲與洋裝上出現團團「乳白糯米漿」，而且傳出陣陣「嘉明味」，讓她起疑立刻調閱影帶，發現竟有ㄧ名噁男拿著她的內褲套在龍根上摩蹭後噴射在內褲上，讓女子崩潰作噁而報警，順利逮捕這名噁男。

據了解，這名噁男連續數個月，選定桃園某處大樓管理鬆散，住戶頂樓還有開放的曬衣場，讓他不辭老遠開車前往犯案，噁男都趁著四下無人之際，在曬衣場挑選女性衣物及內衣褲，邊觀賞邊打手槍，還四處噴射，直到滿足後才會離去，有時還回順手拿走女性內衣褲。

一名妙齡女因為多次失竊內衣褲，於是決定裝設監視器抓賊，月前她收衣時，突然看見自己的洋裝與內褲上，竟然出現團團白色糯米漿，而且還傳出嘉明的味道，讓她驚覺有異。

調閱錄影帶後，竟然發現一名噁男潛入曬衣場，先穿上她洗好的洋裝後與內褲，竟然在現場握著龍根套弄，還現場噴射在自己的洋裝與內褲內，然後若無其事的掛回原處揚長而去。妙齡女氣得立刻報警逮人，法院事後日前將噁男判處拘役50天，得易科罰金五萬緩刑2年處分。

(中時電子報)