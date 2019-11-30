高市府12月將主辦「不廢搖滾嘉年華」，尚未開唱已惹得滿城風雨。針對綠媒及網友酸言酸語，副市長葉匡時今天直說，「把這活動大港開唱連結在一起，我覺得很奇怪」，不曉得為什麼有心人士老是把這兩件事情扯在一起，觀光局則說「不廢搖滾」雖然部分團體因為「外部因素」退出表達遺憾，但活動將如期舉行。

針對部分樂團在網路發文否認答應演出，卻被列為表演名單。昨晚活動策展人天團「蘇打綠」團長阿福痛心在臉書寫下1296字聲明，直說「活動被扣上了政治的帽子」、「我聽音樂的時候只聽得到音符聽不到顏色」，但該則貼文仍持續被網友洗版批評，甚至人身攻擊。

高市副市長葉匡時今天公開澄清，很多人一直要把「不廢搖滾」跟「大港開唱」連結在一起，他直呼「很奇怪」。大港開唱在今年3月就辦過了，而在暑假過後，大港主辦人主動說不要再來辦，再者大港開唱在前市府10多年支持、補助幾百萬到上千萬不等，但這4個字的品牌不屬於高市府，所以即使高市府想要辦大港開唱也無法辦。

葉匡時也提到，就算大港開唱要辦，也應該是明年3月以後的事情，高市府很早就計畫在年底要辦個音樂祭，「我不曉得為什麼有心人士老是把這兩件事情扯在一起」，他的理想是希望帶給高雄人前所未有的年底耶誕節，一些歡樂的氣氛，並沒有任何其他政治上考慮，對於有些人不當引入政治聯想，深表遺憾。

有媒體問及表演團體擔心到高雄開唱，好像就變成造勢活動。葉匡時解釋，這活動完全是他在擔任代理市長職務的過程中，進行這些執行的過程，韓市長已經不在，目前都在選舉，沒有參與這個活動，到時候他也不會來參加這樣的活動，「所以我不曉得這些樂團在顧忌什麼」。

高市觀光局代理局長邱俊龍指出，針對有部分表演團體因為外部因素退出，表達遺憾。12月觀光主軸是「點亮高雄」，這活動也是點亮哈瑪星，整個點亮主題希望拋開政治力干預，讓年輕人有發光發熱的舞台。

邱俊龍認為，高雄市多元發展的城市，應接受各種不同樣態的音樂表演，不管是大港，還是不廢搖滾，只要有好的活動表演，都希望來高雄，大家給高雄觀光多點支持，少一點成見。

邱俊龍也透露，與阿福聯繫上，他心情相當低落直言「從北辦到南，只有在高雄才有這種狀況」，言談之中充滿無奈。邱俊龍感嘆活動遭汙名化，但3天活動會如期舉行不受影響，希望有心人士不要惡意「雞蛋裡挑骨頭」。

(中時 )