網紅小A辣雖是男兒身，但歷經隆乳、削骨整型，不僅蛻變成女人，更不吝嗇與網友分享火辣好身材，不過也因此承受社會輿論壓力，及雙親和親友嘲諷，讓她初次道出內心話：「我不想要再騙我自己了」。

小A辣表示打從幼稚園開始就想當女孩子，等到高中時向家人出櫃，父母可想而知不諒解，畢竟身為長子傳宗接代的壓力可想而知，但內心仍始終認定自己是女孩子，因此後來歷經隆乳、削骨整型，讓自己蛻變成女人，更自曝曾說過不隆乳不變性，都是在欺騙自己及安撫家人，過程中也承受大眾輿論壓力，以及親友的冷嘲熱諷，這也讓她更堅定交往對象要是異性戀直男，除了不想被說是男男戀之外，另一點是早把自己當成是女孩了，最重要是想追求簡單沒有壓力的愛情。

小A辣臉書全文。（圖／小A辣臉書）

小A辣也強調不會再用「哇係雜波」這句話武裝自己，主要是不想再欺騙自己了，此外也向長久以來支持她的粉絲道歉，內心很脆弱的自己讓眾人失望了，感性告白也讓粉絲相當不捨，紛紛留言要她加油。

(中時電子報)