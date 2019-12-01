新竹縣消防局任姓消防員，因提供存摺、金融卡供詐騙集團使用，被判拘役40日、緩刑2年確定，卻未通消防局，消防局除將他記過2次外，並將他移送司法院公務員懲戒委員會，公懲會判決任員降1級改敘，併罰5萬元。

判決指出，任員2017年12月8日在新竹市客運新竹站，將個人存摺及金融卡，寄交予綽號「美妍」的女子，並以Line通訊軟體告知密碼，詐騙集團遂在4天後在臉書刊登販售iPhone7 Plus手機訊息，要求被害人將2萬元匯進任員帳戶，事後被害人因拿不到手機，始知受騙，報警處理，警方查獲任涉案。

高院因任員賠償被害人和解，依幫助詐欺取財罪判處任員拘役40日，緩刑2年確定。消防局直至任員被判有罪確定，才獲悉此事。

消防局認為任員歷經警方詢問、檢方起訴、法院有罪判決確定前，皆未依規通報單位主管及政風單位，顯有嚴重違失，除記過2次，並移送公懲會究責。

任員辯稱，他因誤信詐騙集團話術，交付存摺等物以利借貸還款，他經警方約談、起訴到判決期間，皆認真從事消防勤務，請求從輕處置。公懲會審理後，判決任員降1級改敘，併罰5萬元。

(中時 )