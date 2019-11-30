英國倫敦市中心昨天發生持刀砍人、造成至少2死3傷的事件，當局定調為恐怖攻擊。倫敦警方今天公布犯嫌身分，確認他曾因被控策劃炸彈攻擊倫敦證交所遭判刑，去年底假釋出獄。

路透社報導，英國最高階的反恐警官巴蘇（Neil Basu）在聲明中表示，28歲男子烏斯曼汗（Usman Khan）在政府機關留有前科，他於2012年因恐怖主義相關罪名被定罪。

● 犯嫌有陰謀恐攻前科

巴蘇說：「烏斯曼汗於2018年12月出獄，顯然當前的調查主線是釐清他如何把這起攻擊付諸實行。」

法新社的報導則提到，巴蘇指出烏斯曼汗住在英格蘭中部的斯塔福郡（Staffordshire）地區，警方正在搜索這一帶一個處所。

巴蘇表示，初步調查，犯嫌昨天下午先在魚販大廳（Fishmongers' Hall）參加一場活動，「我們認為這次攻擊是從廳內開始，犯嫌隨後離開大廳轉往倫敦橋，在該處被制伏，然後碰上有武裝的員警並被擊斃」。

● 各政黨暫停週末競選造勢

英國「衛報」報導，攻擊事件造成一男一女兩死，另有3人受傷送醫，其中一人傷勢嚴重，但均無性命之虞，烏斯曼汗本身也被警方擊斃。倫敦警方認為全案是一起孤狼式恐攻犯罪，從事發到結束全程僅約5分鐘。

英國首相強生昨晚主持政府緊急應變會議；正進行競選活動的各黨也宣布停止30日所有造勢活動。這次恐攻前3週，英國才將恐攻威脅等級從「嚴峻」調降為「大致危險」。

這是英國自2017以來再次發生奪命恐攻，倫敦橋於2017年6月發生3名武裝分子開車衝撞行人，接著持刀下車砍人，造成8人死亡及至少48人受傷。

● 英國重大罪犯假釋再掀爭論

衛報指出，案發當時犯嫌正參加一場討論犯罪者改過自新的活動。犯嫌烏斯曼汗曾被控2010年策畫炸彈攻擊倫敦證交所、西敏寺大教堂，甚至還打算行刺時任倫敦市長的強生等特定人士，據傳烏斯曼汗是受蓋達組織所感召。

包括烏斯曼汗在內的9人當時認罪，烏斯曼汗2012年被判刑，直到去年12月才假釋出獄，但需配戴電子腳鐐。當年的法官認定烏斯曼汗與另兩人屬「情節嚴重的聖戰士」，而這次的攻擊事件也讓首相強生再度關切英國假釋體系，認為「允許重罪與暴力犯提早出獄根本是個錯誤」。

(中央社)