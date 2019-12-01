日本人藤井實彥，去年來台做出腳踹慰安婦銅像動作，引發蔣姓男子不滿，前往日本在台協會潑漆抗議，但他卻向員警丟擲白漆被逮送辦，事後蔣辯稱他右眼視力僅0.1，因「暴投」才丟到員警。台北地院發現員警位置與協會不同方向，不採信蔣男說法，依蔣男涉犯妨害公務罪判處拘役20日，可易科罰金2萬元。

判決指出，蔣男因不滿日籍人士藤井實彥伸腳踢向慰安婦銅像並拍照之行為，去年9月10日傍晚5時28分許，前往日本在台交流協會潑漆抗議，卻將裝有白漆之塑膠袋朝保六總隊王姓員警丟擲，幸好王員即時閃躲而未擊中。

北院審理時，蔣男辯稱他右眼視力僅0.1，看不清楚王是員警還是保全，且因暴投才會投向王員，他是丟擲是抗議日人作法，屬於言論自由。

但法官依醫院診斷證明，認為蔣左眼最佳矯正視力達0.7，以雙眼共同使用狀態下，應可辨視與他距離甚近的王員，且當時王員在蔣右側，協會位置是在蔣前方，根本不同方向，不採信蔣說法，判處拘役20日，可易科罰金2萬元。可上訴。

(中時 )