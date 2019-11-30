高敏敏專業營養師背景、外表亮麗是許多節目邀約對象，近日工作量與日俱增，她和圈外老公輪流顧七個月大的女兒「小蜜瓜」，她大讚女兒很聰明，說道：「女兒現在超會認爸爸，我抱沒事，老公一抱就炸屎出來，搞得他全身都是。」夫妻間常因小蜜瓜的「聰明」添增許多樂趣。

高敏敏專業營養師經歷是許多節目邀約對象（艾迪昇提供）

女兒的副食品都是她親力親為製作，她使用自然蔬果，讓副食品帶有些天然的甜味，所以小蜜瓜很愛吃，間接導致女兒有「微情緒化」狀況，高敏敏說：「女兒現在食量真的很好，只要剛餵一口，沒有立刻餵下一口，會用力拍餐桌抗議。」女兒命令媽媽趕快繼續餵食，讓她覺得可愛又好笑。

高敏敏常因女兒的小動作和家人間增添更多樂趣（艾迪昇提供）

高敏敏分享經驗談，女兒胃口好，有時會太快吃下地瓜泥副食品，容易導致脹氣，因此得隨時注意。她另外提到：「寶寶還不會說話只能哭，如果哭不停，肉眼看也沒異狀，就有可能是腸絞痛，可擦點薄荷油按摩，會舒服很多。」她呼籲父母親要有更多的細心，若剛好在外寶寶突然餓了，可以讓寶寶吃芭樂、蘋果和橘子，剛好可磨牙、寶寶不會無聊也比較健康。

高敏敏每餐親作嬰兒副食品給女兒吃（艾迪昇提供）

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