被看好本季很有機會完成年度MVP連莊的公鹿「字母哥」阿提托康波，30日又在場上交出33分、12籃板、2助攻、2抄截與2火鍋的全能數據，帶領公鹿119比110踢走騎士，勇奪10連勝，公鹿目前也以16勝3敗雄踞東區龍頭寶座。

其實公鹿這場比賽贏得有點驚險，甚至差點因為輕敵失手，打完上半場，公鹿取得67比47大幅領先地主騎士，卻被騎士下半場靠著三分外線追上，打到最後關頭，雙方差距僅剩3分，要不是阿提托康波連取4分，場上局面還很難講。

阿提托康波最後投26中14，罰4中3，手感表現仍然相當穩定，喬治希爾替補攻下全隊次高18分，才剛傷癒復出的米德頓12分、5助攻與3籃板，布雷索與伊耶索瓦各有10分，公鹿假如繼續連勝下去，看來衛冕東區龍頭並非難事。

騎士則以加蘭21分、6助攻表現最佳，歐斯曼也有20分，小蘭斯18分，洛夫與塞克斯頓各有16分，崔斯坦湯普生11分、13籃板，苦吞3連敗的騎士，目前5勝14敗排在東區第13，僅比老鷹、尼克好，看來恐怕也將開始擺爛。

(中時 )