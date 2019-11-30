民進黨副總統候選人賴清德30日一大早從台南直奔桃園，替桃園立委第二選區的黃世杰站台，一連到觀音草漯保障宮、大園仁壽宮參拜，賴清德除了要現場民眾多多支持黃世杰，也澄清年改不是把錢放進政府口袋，而是放在軍公教人員退撫基金內。

賴清德在桃園市長鄭文燦陪同下，共同替黃世杰站台，一早從觀音草漯保障宮、大園仁壽宮參拜。賴清德致詞時說，此次英德配要贏得大選、黃世杰高票當選，共同守護台灣的安全。

賴清德強調會守護台灣的主權、捍衛民主自由，也希望台商加碼回台投資，因為政府已解決土地、水電、人力等等問題，目前在蔡英文總統的擘畫下，台商回流投資已達7000多億，創造的就業機會讓人民有收入，政府才有稅收，來照顧人民。

藍營總統候選人韓國瑜提出年改修正政見，賴清德則澄清年改的錢並不是拿來補貼政府，而是將減的錢放到軍公教退撫基金內，因為基金發不出來了，如果不改革就要用政府其他的錢來補貼。賴清德說，在軍人年改的部分，他當行政院長期間批過一份公文，指出一年缺100億，政府每年補貼100億，10年就1000億，不然軍人退休無退休金領。

最後賴清德笑說，自己清晨5時就起床從台南直奔桃園，接下來還要前往新北市、新竹、台中甚至屏東，他感謝大家對民進黨的支持，民進黨是台灣的政黨 從無到有、從在野到執政，都是在台灣得到民眾的支持，民進黨執政都會感念大家、傾聽大家的意見，他懇求大家無論如何一定要讓英德配贏得大選。

(中時 )