石岡區食水嵙溪花漾藝術節燈會，展區在食水嵙溪休閒農園、綠六廣廣、東豐自行車道、情人木橋及鵲橋等景點。（石岡區公所提供／陳世宗台中傳真）

依據場地特色規畫有「生態魔幻耶誕樹」、「希望之泉」、「天使情人夢」等，主題燈區。（石岡區公所提供／陳世宗台中傳真）

台中市石岡區食水嵙溪花漾藝術節燈會，以「花漾水鄉 璀璨石岡」為主軸，自12月7日起至109年2月8日在食水嵙溪休閒農園亮麗展出，展期共64天，橫跨耶誕、跨年及春節假期；規畫以炫麗燈飾、結合美豔地景等手法呈現特殊光影氛圍，並於7日下午6時30分在情人木橋舉辦點燈歡樂晚會，安排精彩表演喜迎各地好友蒞臨，享受一場繽紛浪漫的藝術饗宴。

石岡區長劉素幸說，燈會主要展區在食水嵙溪休閒農園、綠六廣廣、東豐自行車道、情人木橋及鵲橋等景點，將依據場地特色規畫有「生態魔幻耶誕樹」、「希望之泉」、「天使情人夢」、「活力光廊」、「能量隧道」、「愛情風鈴」、「彩虹心願瀑布」、「奇幻稻穗大道」等主題燈區，魔幻指數破表、璀璨浪漫超吸睛！

劉素幸邀請各地朋友，蒞臨在台中登場的2020臺灣燈會；此次燈會以「璀璨臺中」為主題，副展區將於今年12月21日至2020年2月23日於文心森林公園展出，主展區將於2020年2月8日至23日在后里森林及馬場園區展出，並將石岡燈會納入遊程，盡情聆賞璀璨絢麗之燈光饗宴。

劉素幸指出，石岡擁有豐富的自然生態，並有全國知名之石岡水壩、東豐自行車綠廊、九房童話世界3D彩繪村、梅子鐵橋、土牛客家文化館、五福臨門神木等好玩景點；還有石岡傳統美食小舖、蜂巢蛋糕、紅麴龍眼米糕、仙塘跡景觀餐廳、石山丘土司、石岡担担麵、五福園餐廳等好吃美食且盛產品質優良的金碧椪柑、高接梨、義大利葡萄、甜柿及柳松菇等好買特色農產，值得您細細品嚐、用心領略，歡迎各地朋友前來石岡賞燈體驗客庄風情，來一趟樂活舒心之旅。

石岡區食水嵙溪花漾藝術節燈會，各主題燈區規畫設計，魔幻指數破表、璀璨浪漫超吸睛！（石岡區公所提供／陳世宗台中傳真）

(中時 )