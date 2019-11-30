國民黨總統候選人韓國瑜近期喊出「接到民調請答唯一支持蔡英文」，已引起小部份的粉專版主轉向？有韓粉專昨天(29日)表態，不挺韓，要改挺蔡，今天再有粉專「韓國瑜2020當總統！」表態，喊出「棄韓保宋」，內情究竟如何，外界好奇。

挺韓粉專改挺宋楚瑜。(圖/本報資料照)

韓國瑜和對手民進黨蔡英文總統民調有些差距，但韓認為太多民調不客觀、甚至有假民調之嫌，因此他近日先是向支持者呼籲，若接到民調，一概說「不知道」，讓「假民調單位」都測不到真實答案，後更呼籲，接到民調電話請回答「唯一支持蔡英文！我們一起讓民進黨高興到2020年1月10號」。

但卻有挺韓粉專「韓國瑜2020當總統！」在昨傍晚「表態」，不過，並非挺蔡而是挺宋。並解釋「因為親中的吳斯懷等人排入不分區！只能支持宋楚瑜了。棄韓保宋，下架蔡英文，宋楚瑜才是正藍！」。並將粉專頭像換為一個大宋字。該粉專截至今天，有7千2百多按讚數，創立於今年3月28日。在昨天(29日)上午還可見挺韓國瑜貼文，卻在同日傍晚突然表態支持宋楚瑜。這是否是因韓抵制民調相關呼籲引起的效應，或有其它內情，有待觀察。

(中時電子報)