國民黨台南市議員人謝龍介（中）為黨籍台中市立委四選區參選人黃馨慧站台，呼籲選民接到民調都回覆「支持蔡英文」，「讓她得民調、我們得選票」。（陳淑芬攝）

國民黨台南市議員、不分區立委提名人謝龍介30日為黨籍台中市立委四選區參選人黃馨慧站台，呼籲接到民調都回覆「支持蔡英文」，「讓她得民調、我們得選票」。如果對國民黨不爽，拿到政黨選票就先「譙」3聲，把票投給國民黨，再「譙」一聲就好，讓他有機會陪黃馨慧進入國會，不能讓韓在總統府孤單，立院一定要過半。

國民黨台中市立委四選區參選人黃馨慧30日成立競選總部，謝龍介、黨籍市議員劉士州、朱暖英、張廖乃倫、楊正中及多名里長到場站台，現場擠滿支持民眾，熱鬧滾滾。「謝龍介凍蒜」、「黃馨慧凍蒜」，謝龍介到場受到民眾熱情支持，謝龍介雖然已聲音沙啞，還是扯著喉嚨大聲助講拉票。

謝龍介說，他保證國民黨總統參選人韓國瑜可以當選，至少贏90萬票，但不能讓韓一個人在總統府孤單，立院一定要過半，否則要照顧百姓、老人、青年及工商界等政策會走不出總統府。

他話鋒一轉指出，韓國瑜一路走來，不斷被抹紅、抹黑，呼籲民眾接到民調都回覆「支持蔡英文」，讓她民調100％，「讓她得民調、我們得選票」，選票開出讓她掉眼淚。

謝龍介呼籲選民政黨票要給國民黨，如果覺得國民黨不爽、生氣，他教選民拿到政黨選票，就先「譙」3聲，然後，對國民黨蓋下去，再「譙」一聲就好，就有機會看到他陪黃馨慧進入國會，他名列不分區第15名，如果能進國會表示黃馨慧當選、國會過半。

謝龍介還向選民保證，只要他進國會，一定不寂寞，他對蔡英文家族的土地每條都要去查、海霸王的財產在今年8月份還在變更，蔡的3兄弟都在正中企業，謝龍介質疑蔡的財產是否藏在兄弟家族裡，蔡一定要講清楚。

(中時 )