日本已經從高齡化社會邁入「超高齡化」社會，隨著老人家愈來愈多，除了政府制定長照等社會政策外，高齡者與社會的互動更是近年來愈來愈被注重的議題。而高齡化社會的其中一個問題，就是老年失智症。

今年八月千葉大學預防醫學中心教授近藤克表示，根據統計顯示，90歲以上的日本女性，有高達7成多的女性患有失智。而東京一家電視台導演，在某次拍攝失智症照顧的節目時，認為如果患者們將自己與世隔絕將會加重病情，為了鼓勵他們，也為了讓大家更了解失智症，因此決定開設一家專門雇用失智患者的餐廳。

這家「會上錯菜餐廳」以快閃的方式開幕，由於裡面的服務生全都是患有失智的老爺爺、老奶奶，因此他們常常會忘記客人的點餐，有客人就笑稱「有抽獎的感覺」，甚至還有客人會因為上對菜而感到遺憾。該店的本意就是希望大家能以「正面、正向」理解這些失智，並用溫暖與平靜的心態接納他們。

除了日本外，台灣也有一家同樣雇用失智患者的咖啡廳「Young Coffee」，它藏身在師大附近的小巷子中，與日本餐廳不同，台灣的店員是一群年輕的失智患者，其中一名外場服務員「班長」，不小心送錯餐點時還會豪爽的表示「我招待」。

在他們的紛絲專業上寫下了：「Young 咖啡坊是由年輕型失智者為您提供服務，也許，在疾病面前，多數人看到的是他們的限制，但在這裡，他們將有限化為可能......」

小醒提：目前Young 咖啡坊採預約制，只在每星期六早上10點到下午4點營業。

(中時電子報)