星巴克推出「耶誕紅杯轉轉」活動，讓咖啡同好天天玩小遊戲。(圖擷自星巴克app)

時序進入12月，又是叮叮噹的耶誕快樂時光。為慶祝佳節將至，星巴克推出「耶誕紅杯轉轉」活動，讓咖啡同好天天玩小遊戲，賺到買一送一、第二杯半價等優惠驚喜。想讓咖啡飄香一整個月，感受耶誕的特有喜樂氛圍，就快來試試手氣，跟可愛白熊玩耶誕紅杯轉轉遊戲吧。

「耶誕紅杯轉轉」數位活動將從12月1日起持續到12月21日，讓咖啡同好可以天天享受猜猜樂又拿優惠。活動其實很簡單，只要使用手機搜尋「星巴克」，並點選星巴克網站的「門市最新活動」內的活動路徑，就可參與活動。猜中可愛白熊藏身在哪一個耶誕紅杯之中品嚐咖啡，就可領取專屬飲料優惠。

星巴克公告說，這次祭出的優惠券有多種好康，全品項好友分享的買一送一，或全品項第二杯半價，現煮義式咖啡也有升級優惠 ，購買任一杯現煮義式咖啡，中杯升級大杯，或點購大杯升級特大杯。另外，還有指定那堤系列大杯單一價，購買任一大杯指定那堤/茶那堤飲料，可享大杯單一價120元優惠乙次。

(中時電子報)