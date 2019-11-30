日籍男子西野先生近日來到台灣旅遊，30日上午趁著難得的好天氣，和太太一同到桃園市平鎮區的花彩節展場欣賞花卉，卻不慎遺失手機，讓他心急如焚，幸虧熱心民眾協助，加上員警鍥而不捨，終於找回手機。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，日籍遊客西野夫婦近日至台灣旅遊，無意間在網路上看到介紹平鎮花彩節的文章，對繽紛的花卉大感興趣，於是在返回日本前，特地與妻子前來賞花，就在準備離場時，發現重要的手機遺失，因為人生地不熟，讓西野先生不知如何是好。

路過的民眾見西野夫婦神情緊張，於是將他們帶到會場旁的建安派出所請求協助，所長了解原由後，立即指派員警謝協成與陳科達，務必在西野夫婦回國前，盡力協助尋回西野先生的手機，所幸皇天不負苦心人，在員警鍥而不捨的尋找下，30分鐘內就在西野先生路過的超商內尋回他遺失的手機，讓他驚喜萬分。

西野先生表示，311日本大地震台灣對日本的援助，讓他覺得台灣是個充滿人情味的地方，沒想到居然能有機會親身體驗，讓他覺得無比感動。西野先生也特別在回國前，與協助尋回手機的員警合影留念，而這張照片，也將成為西野先生手機裡最美的那張風景照。

(中時 )